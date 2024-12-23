 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гуцул заявила, что Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии

Майя Санду
Майя Санду (Фото: Moldpres / XinHua / Global Look Press)

Власти Гагаузии не признали Майю Санду президентом Молдавии и обвинили ее в фальсификации прошедших выборов. Об этом заявила глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летия принятия закона об особом правовом статусе этой территории.

«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации. Иначе победил бы достойный кандидат, который сейчас находился бы здесь вместе с нами», — заявила Гуцул (цитата по «РИА Новости»).

Политик также обвинила центральные власти в оказании давления на правительство Гагаузии и отказе от сотрудничества с ним, передает агентство.

ЦИК Молдавии утвердила победу Санду на выборах президента
Политика
Майя Санду

3 ноября в автономии прошел второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33%. Ее оппонент, бывший генпрокурор и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло, получил 44,67% голосов.

Читайте РБК в Telegram.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Молдавия Гагаузия Майя Санду Евгения Гуцул
Материалы по теме
ЦИК Молдавии утвердила победу Санду на выборах президента
Политика
Cоперник Санду признал поражение на выборах президента Молдавии
Политика
Санду отправила в отставку министра энергетики на фоне роста цен на газ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенниковОбщество, 20:08
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 20:05
Спецпосланник Трампа описал, какого мира тот хочет для России и УкраиныПолитика, 20:05
ЦБ: объем средств россиян в банках приблизился к ₽54 трлнИнвестиции, 19:49
Российские банки заработали на ослаблении рубля ₽140 млрдФинансы, 19:47
«Уральские авиалинии» установили скидку 50% на детские билетыОбщество, 19:43
Генпрокуратура внесла представление ДУМ из-за разрешения многоженстваПолитика, 19:40
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Металлург» обыграл «Авангард» благодаря дублю 20-летнего КанцероваСпорт, 19:39
Путин обозначил главную задачу для российской экономикиЭкономика, 19:39
Федерация бокса отстранила на два года судью за удар бойца в перепалкеСпорт, 19:38
Криптобизнес ждет действий от Трампа с первого дня на постуКрипто, 19:37
Мишустин потребовал не допускать необоснованного повышения ценЭкономика, 19:33
Три украинских дрона уничтожили над Крымом за 40 минутПолитика, 19:30
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 19:29