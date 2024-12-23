Гуцул заявила, что Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии
Власти Гагаузии не признали Майю Санду президентом Молдавии и обвинили ее в фальсификации прошедших выборов. Об этом заявила глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул в ходе торжественного мероприятия по случаю 30-летия принятия закона об особом правовом статусе этой территории.
«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации. Иначе победил бы достойный кандидат, который сейчас находился бы здесь вместе с нами», — заявила Гуцул (цитата по «РИА Новости»).
Политик также обвинила центральные власти в оказании давления на правительство Гагаузии и отказе от сотрудничества с ним, передает агентство.
3 ноября в автономии прошел второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33%. Ее оппонент, бывший генпрокурор и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло, получил 44,67% голосов.
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