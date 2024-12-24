Ефимов рассказал о выделении свыше 30 га в ТиНАО по льготной ставке

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Власти Москвы приняли решение выделить почти 31 га земли в Краснопахорском поселении Троицкого административного округа (Новая Москва) под создание современного промышленного кластера по производству стройматериалов. Земля выделена инвесторам в аренду по льготной ставке 1 руб. в год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство будет вестись вблизи поселка Спортбазы, продолжил вице-мэр. «Для возведения предприятий город предоставил земельные участки общей площадью почти 30,6 га. Размер частных инвестиций может составить 12,9 млрд руб.», — добавил Ефимов.

Выделенные площади представляют собой два отдельных участка, развитием которых займутся два разных инвестора. На первом участке, площадью свыше 4 га, возведут завод по выпуску железобетонных изделий, на втором же, площадью 26,5 га, будет создано производство строительных конструкций, модульных сооружений, металлопродукции и напольных покрытий.

При этом два новых производства лишь часть большого кластера по производству стройматериалов в Краснопахорском поселении ТиНАО. Общая площадь его будет достигать 200 га.

Передача земли по льготной ставке 1 руб. в год под создание масштабных инвестиционных проектов — один из инструментов в пакете столичных властей по поддержке реального сектора экономики, который действует с весны 2022 года. Ранее, в ноябре, мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что за 2,5 года таким образом было выдано 50 земельных участков общей площадью 263 га под реализацию масштабных инвестпроектов.