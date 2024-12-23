Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в России в 2025 году

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В России могут заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), если руководство компании не будет соблюдать законодательство страны, напомнил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, передает «РИА Новости».

По словам сенатора, шансы блокировки приложения повысятся, если Meta не будет работать в соответствии с законодательством России в отношении хранения информации о пользователях и их переписках, а также предоставления этой информации по запросу ФСБ.

«Важно, чтобы иностранные компании понимали, что, осуществляя свою деятельность на территории РФ, им будет необходимо исполнять законодательство нашей страны, в противном случае их работа будет невозможна», — добавил Шейкин.

20 декабря Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. Компании, которые состоят в этом реестре, обязаны предоставлять ФСБ и другим государственным органам данные о действиях пользователей, включая их переписки.

WhatsApp остается единственным приложением компании Meta, которое все еще работает в России.