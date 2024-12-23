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Политика ,  
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Хинштейн заявил об отстранении арестованного по делу о хищении Лукина

Хинштейн: арестованный глава Корпорации развития Курской области отстранен
Владимир&nbsp;Лукин
Владимир Лукин (Фото: sudrfkursk / Telegram)

Гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, арестованного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, временно отстранят от работы, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В условиях отсутствия на рабочем месте по объективным причинам должностного лица, руководителя корпорации он, безусловно, должен быть временно от этой работы отстранен», — сказал Хинштейн на заседании правительства Курской области.

По словам Хинштейна, это не свидетельствует о виновности Лукина (решение о виновности может принять только суд), однако арестованный не может подписывать документы «в камере следственного изолятора».

Врио председателя правительства Курской области Алексей Дедов сообщил, что в связи с арестом Лукина будет собран совет акционеров корпорации, который выберет исполняющего обязанности гендиректора.

9 октября был арестован заместитель Лукина — Игорь Грабин. По версии следствия, на основании устного распоряжения Лукина он заключил договор и оплатил работы по возведению фортификаций, хотя ранее денежные средства за это были выплачены другой компании.

Главу курской Корпорации развития задержали по делу о фортификациях
Политика
Владимир Лукин

Самого Лукина сотрудники правоохранительных органов задержали 20 декабря, сообщил ТАСС. В отношении гендиректора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Собеседник агентства оценил ущерб бюджету от необоснованного расходования средств более чем в 173 млн руб.

В загородном доме и квартире Лукина также прошли обыски, силовики обнаружили 1,7 млн руб. наличных и коллекцию часов стоимостью более $100 тыс.

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Александр Хинштейн Курская область злоупотребление полномочиями Корпорация Развития увольнение
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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