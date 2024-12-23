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На западе Москвы начали строить две новые станции метро

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Новости Москвы
Сергей Собянин (в центре)
Сергей Собянин (в центре) (Фото: mos_sobyanin / Telegram)

В столице началась подготовка к строительству двух новых станций Рублево-Архангельской линии метро — «Серебряный бор» и «Строгино». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Серебряный бор» будет станцией мелкого заложения с платформой берегового типа: с двумя путями посередине и перронами по бокам. «Строительная площадка развернута вдоль ул. Паршина в районе Хорошево-Мневники. Сейчас ведутся работы по выносу инженерных сетей из участка застройки на новое место», — заявил руководитель департамента Василий Десятков.

В рамках подготовки к стройке будет снесено четырехэтажное здание гостиницы, утратившее свое назначение, добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков. На станции предусмотрят безбарьерный доступ для маломобильных групп населения.

Территорию вокруг станции благоустроят, озеленят, создадут мощеные дорожки, установят скамейки и «малые архитектурные формы», отметили в пресс-службе. Так, рядом со станцией высадят около 1 тыс. деревьев и кустарников.

Станция «Строгино» расположится на Строгинском бульваре — параллельно существующей одноименной станции Арбатско-Покровской линии, с которой будет связана пересадкой. Платформы на ней также будут берегового типа. А оба вестибюля оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров. На финальном этапе работ вокруг станции высадят более 3 тыс. кустарников и деревьев.

Рублево-Архангельская линия метро протянется от «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское за МКАД. Для обслуживания поездов построят электродепо «Ильинское» с северной стороны Новорижского шоссе.

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Москва Строительство Рублево-Архангельская линия метро Московский метрополитен
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