В Минводах уволили начальника «Электросети» после корпоратива
Начальника филиала ГУП «Электросеть» в Минеральных Водах уволили после стриптиза на корпоративном празднике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Крынина.
Корпоратив в филиале проводился на собственные деньги сотрудников. На опубликованном в интернете видео оказались сотрудник предприятия и женщина в откровенном наряде, которая участвовала в стриптизе.
«После того как факт стал известен, директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и т. п.», — передает агентство комментарий Крынина.
РБК направил запрос в ГУП «Электросеть».
В начале месяца исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков пригрозил чиновникам увольнением за проведение новогодних корпоративов. Он заявил, что сейчас, в условиях военной операции, не время для «городских гуляний и уж тем более новогодних корпоративов».
В ноябре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил массовые празднования Нового года и призвал чиновников отказаться от корпоративов.
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