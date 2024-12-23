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Военная операция на Украине ,  
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В Минводах уволили начальника «Электросети» после корпоратива

Начальник «Электросети» в Минводах уволен из-за стриптиза на корпоративе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Крынин
Сергей Крынин (Фото: СКФУ)

Начальника филиала ГУП «Электросеть» в Минеральных Водах уволили после стриптиза на корпоративном празднике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Крынина.

Корпоратив в филиале проводился на собственные деньги сотрудников. На опубликованном в интернете видео оказались сотрудник предприятия и женщина в откровенном наряде, которая участвовала в стриптизе.

«После того как факт стал известен, директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и т. п.», — передает агентство комментарий Крынина.

РБК направил запрос в ГУП «Электросеть».

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Ставропольский край Минеральные Воды увольнение корпоратив новости
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