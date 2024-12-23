В Минводах уволили начальника «Электросети» после корпоратива

Сергей Крынин (Фото: СКФУ)

Начальника филиала ГУП «Электросеть» в Минеральных Водах уволили после стриптиза на корпоративном празднике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Крынина.

Корпоратив в филиале проводился на собственные деньги сотрудников. На опубликованном в интернете видео оказались сотрудник предприятия и женщина в откровенном наряде, которая участвовала в стриптизе.

«После того как факт стал известен, директор филиала был уволен, потому что всем филиалам предприятия было доведено о недопустимости проведения любых корпоративов и т. п.», — передает агентство комментарий Крынина.

РБК направил запрос в ГУП «Электросеть».

В начале месяца исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков пригрозил чиновникам увольнением за проведение новогодних корпоративов. Он заявил, что сейчас, в условиях военной операции, не время для «городских гуляний и уж тем более новогодних корпоративов».

В ноябре губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отменил массовые празднования Нового года и призвал чиновников отказаться от корпоративов.