Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить Россию
Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение президента Владимира Путина посетить Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.
На встрече Пезешкиан обсудил с российским вице-премьером расширение двусторонних отношений. В заявлении сообщается, что Савельев также передал иранскому президенту «теплые приветствия» Путина, а также приглашение посетить Россию в первые дни 2025 года.
Согласно публикации пресс-службы, Савельев выразил готовность российской стороны к ведению переговоров и организации поездки.
В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В середине ноября посол Ирана в Москве сообщил, что соглашение уже готово, но его подписание было отложено из-за гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси.
Читайте РБК в Telegram.
Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии
Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel
В Японии разработают прототип лунного поселения
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов