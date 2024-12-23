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Политика ,  
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Савельев передал иранскому президенту приглашение Путина посетить Россию

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение президента Владимира Путина посетить Россию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы иранского президента.

На встрече Пезешкиан обсудил с российским вице-премьером расширение двусторонних отношений. В заявлении сообщается, что Савельев также передал иранскому президенту «теплые приветствия» Путина, а также приглашение посетить Россию в первые дни 2025 года.

Согласно публикации пресс-службы, Савельев выразил готовность российской стороны к ведению переговоров и организации поездки.

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Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран не собираются затягивать подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В середине ноября посол Ирана в Москве сообщил, что соглашение уже готово, но его подписание было отложено из-за гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси.

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Виталий Савельев фото

Виталий Савельев

политик, вице-премьер России
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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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