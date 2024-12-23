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Общество ,  
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Под Ростовом раскрыли экстремистов, запрещавших мусульманам идти на фронт

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность террористической группировки и задержали членов экстремистского религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.

По информации ведомства, под видом религиозной организации группировка занималась привлечением местных мусульман к экстремистской деятельности.

На собраниях экстремисты «насаждали ложное мнение о неисполнении законодательства РФ, в том числе отрицая необходимость участия мусульман России в СВО (специальной военной операции. — РБК), оправдывали деятельность террористических организаций на территории Северного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока», цитирует агентство.

В отношении главы организации и еще четырех участников возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 — «организация деятельности экстремистской организации» Уголовного кодекса России.

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Фото:kushtaybairam_2024 / Telegram

Недавно в Москве задержали студента РУДН, который обвиняется в вербовке сторонников террористической организации. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта). Он будет находиться в СИЗО до 21 января 2025 года.

В августе ФСБ задержала в Тюмени религиозных деятелей, которые вербовали местных жителей для террористической деятельности. СК уточнил, что двое задержанных склонили 19 человек к участию в терроризме в составе боевиков в Сирии.

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Теги
Ростовская область террористы задержание экстремизм
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