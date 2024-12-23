В Москве отреставрировали деревянную усадьбу начала XIX века
Столичные реставраторы закончили восстановление главного дома городской усадьбы купца Ивана Масягина — это редкий сохранившийся образец деревянного зодчества начала XIX века. Об этом сообщается на портале московской мэрии.
Здание, построенное в 1818 году, находится в Старомонетном переулке в Замоскворечье. До 1917 года там жили разные купеческие семьи, уточняется в сообщении.
Всего в Москве порядка сотни таких деревянных домов — объектов культурного наследия, заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, добавив, что «город уделяет их сохранению особое внимание». С 2011 года реставраторы привели в порядок около 25 памятников деревянного зодчества.
До 2021 года особняк был в плачевном состоянии, отметили в мэрии. Затем у здания появился новый собственник, который был готов вернуть объекту исторический облик. В рамках работ «специалисты бережно разобрали сруб, промаркировали бревна и направили их в реставрационные мастерские», говорится в сообщении. Бревна, которые не подлежали восстановлению, заменили, подобрав аналогичные породу дерева, диаметр, длину и плотность древесины. Всего потребовалось более 700 шестиметровых бревен, которые спилили на севере страны. Затем сруб восстановили в мастерских по технологиям 200-летней давности.
«Фасад утеплили, не нарушив при этом исторической толщины стен, и оштукатурили», — говорится в сообщении. Деревянный декор, включая карнизы, наличники, подоконники, восстановили по сохранившимся элементам, а латунную фурнитуру — по архивным аналогам того времени. Кровля из оцинкованной стали и водосточная система восстановлены по историческим чертежам.
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