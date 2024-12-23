Минобороны отчиталось о подбитых Abrams, Bradley и Marder под Курском
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и два танка, в том числе американский Abrams. Об этом сообщило Минобороны России.
Помимо этого, российская армия уничтожила три боевые машины пехоты — американскую БМП Bradley, немецкую Marder и шведскую CV-90, говорится в ежедневной сводке ведомства по состоянию на 23 декабря.
Также украинская армия потеряла три бронетранспортера (Stryker и два М113 производства США), три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих, 253 танка, почти 200 БМП, 135 бронетранспортеров и другую технику.
В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ с начала конфликта составили 1 млн человек. В 2024 году российская армия уничтожила более 58 тыс. единиц украинского вооружения и техники. Из них 18 тыс. — иностранного производства.
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