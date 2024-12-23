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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о подбитых Abrams, Bradley и Marder под Курском

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области 300 военных, 2 танка и 3 БМП
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Marder
Танк Marder (Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военных и два танка, в том числе американский Abrams. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, российская армия уничтожила три боевые машины пехоты — американскую БМП Bradley, немецкую Marder и шведскую CV-90, говорится в ежедневной сводке ведомства по состоянию на 23 декабря.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Также украинская армия потеряла три бронетранспортера (Stryker и два М113 производства США), три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88 и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих, 253 танка, почти 200 БМП, 135 бронетранспортеров и другую технику.

В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери ВСУ с начала конфликта составили 1 млн человек. В 2024 году российская армия уничтожила более 58 тыс. единиц украинского вооружения и техники. Из них 18 тыс. — иностранного производства.

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ВСУ Курское направление потери Минобороны танки Abrams Bradley БМП
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