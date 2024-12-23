В РАН рассказали, как влажные салфетки защищают от излучения

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Влажные салфетки являются эффективным защитным средством от некоторых видов излучения в космосе и применяются на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов, передает ТАСС.

Он рассказал, что на МКС используются различные средства защиты от радиации, в том числе влажные салфетки.

По его словам, они являются «хорошим защитным компонентом от определенных видов излучения». Он уточнил, что используется в том числе локальная защита жизненно важных органов, в первую очередь — головного мозга.

При альфа-излучении поток частиц быстро теряет свою энергию при взаимодействии с атомами вещества. Поэтому это излучение имеет маленькую проникающую способность и не может пройти, например, через слой обычной бумаги или кожу человека. Опасность частицы такого излучения представляют только при внутреннем облучении органов и тканей.

В ноябре врачи NASA обеспокоились сильной потерей веса астронавта МКС, которая осталась на станции до февраля 2025 года из-за неисправности корабля.

Ввиду изменений метаболизма астронавтов им необходимо потреблять около 4 тыс. калорий в день, чтобы поддерживать свой текущий вес. Исследования NASA показали, что для женщин последствия службы в космосе более суровы, потому что они быстрее теряют мышечную массу.