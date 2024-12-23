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Военная операция на Украине ,  
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На окраине Людиново Калужской области нашли обломки беспилотника

Шапша: на окраине Людиново Калужской области нашли обломки беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Обломки беспилотника нашли на окраине города Людиново в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

На месте работает оперативная группа, написал он и попросил местных жителей быть внимательными. Губернатор напомнил, что на упавших дронах может быть взрывчатка, поэтому не следует приближаться к ним и тем более трогать обломки, нужно сообщать о таких находках в экстренные службы.

В Калужской области начался пожар после атаки беспилотника
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Ранее в декабре в Калужской области произошел пожар после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон атаковал Малоярославецкий район. До этого в Калуге после падения дрона загорелся промышленный завод.

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Калужская область Владислав Шапша дроны
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