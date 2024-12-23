На окраине Людиново Калужской области нашли обломки беспилотника
Обломки беспилотника нашли на окраине города Людиново в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
На месте работает оперативная группа, написал он и попросил местных жителей быть внимательными. Губернатор напомнил, что на упавших дронах может быть взрывчатка, поэтому не следует приближаться к ним и тем более трогать обломки, нужно сообщать о таких находках в экстренные службы.
Ранее в декабре в Калужской области произошел пожар после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон атаковал Малоярославецкий район. До этого в Калуге после падения дрона загорелся промышленный завод.
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