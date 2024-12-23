СК опубликовал видео показаний полковника, убившего репортера

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Сознавшийся в убийстве репортера «Фонтанки» бывший полковник полиции Михаил Смирнов признался в организации убийства на Турухтанных островах в Санкт-Петербурге в 1998 году. Видео с признанием было опубликовано пресс-службой Следственного комитета России.

Смирнов подтвердил, что организовал убийство сотрудника одного из заводов, находившегося в порту. 15 июня 1998 года Смирнов и двое соучастников под видом сотрудников милиции остановили машину с сотрудниками завода и поместили под сиденье водителя взрывное устройство. Взрыв произошел, когда преступники привели взрывчатку в действие по радиосвязи. В результате погиб директор Балтийского судомеханического завода Игорь Малькин.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по пп. «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство по найму, совершенное группой лиц общеопасным способом).

Михаил Смирнов, полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО, сознался в убийстве репортера «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Корреспондент писал о коррупции в правоохранительных органах, в том числе о работе Смирнова и его коллег.

В 2004 году, после того как Максимов собрал материалы по делу о взятках таможенным органам, он пропал без вести.

Смирнова, который подозревается в нескольких убийствах, задержали в мае этого года. Он долго отрицал свою вину, но 18 декабря сознался.

Согласно данным «Фонтанки», один из подельников Смирнова, связанный со СМИ, предложил Максимову принять участие в проектах. Во время встречи Смирнов задушил Максимова и увез его тело на служебной машине.

Смирнов признался, что решил убить Максимова после того, как узнал, что журналист готовит о нем расследование о провокации в отношении замначальника Пулковской таможни.