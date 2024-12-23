Минтруд напомнил о рабочей неделе из двух дней в новом году
Первая рабочая неделя января 2025 года после новогодних праздников продлится всего два дня. Как сообщается в телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты России, на работу россиянам предстоит выйти в четверг, 9 января. Таким образом, 9 и 10 января (четверг и пятница) станут единственными рабочими днями в первую неделю после праздников.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.
Перенос выходных дней в 2025 году:
- 4 и 5 января (суббота и воскресенье) перенесены на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда);
- 23 февраля (воскресенье) перенесен на 8 мая (четверг);
- 8 марта (суббота) перенесен на 13 июня (пятница);
- 1 ноября (суббота) перенесен на 3 ноября (понедельник).
Нерабочие дни в 2025 году:
Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года — 11 дней. Также нерабочими будут следующие дни: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.
Таким образом, самыми короткими рабочими месяцами в 2025 году станут январь (17 рабочих дней), февраль (19 дней), май (19 дней), июнь (19 дней) и ноябрь (19 дней).
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