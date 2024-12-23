Минтруд: первая рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной

Минтруд напомнил о рабочей неделе из двух дней в новом году

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Первая рабочая неделя января 2025 года после новогодних праздников продлится всего два дня. Как сообщается в телеграм-канале Министерства труда и социальной защиты России, на работу россиянам предстоит выйти в четверг, 9 января. Таким образом, 9 и 10 января (четверг и пятница) станут единственными рабочими днями в первую неделю после праздников.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году.

Перенос выходных дней в 2025 году:

4 и 5 января (суббота и воскресенье) перенесены на 2 мая (пятница) и 31 декабря (среда);

23 февраля (воскресенье) перенесен на 8 мая (четверг);

8 марта (суббота) перенесен на 13 июня (пятница);

1 ноября (суббота) перенесен на 3 ноября (понедельник).

Нерабочие дни в 2025 году:

Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года — 11 дней. Также нерабочими будут следующие дни: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, с 2 по 4 ноября.

Таким образом, самыми короткими рабочими месяцами в 2025 году станут январь (17 рабочих дней), февраль (19 дней), май (19 дней), июнь (19 дней) и ноябрь (19 дней).