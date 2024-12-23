В Москве задержали трех мужчин за взломы офисов и кражи на ₽3 млн
Полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в краже из офисов на севере Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники вскрывали двери и окна, проникали в офисы и крали из них ювелирные украшения, ценные вещи, деньги. Им удалось украсть ценностей в общей сложности на сумму более 3 млн руб. Преступников задержали по местам проживания в Москве и Московской области.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли орудия взлома и часть похищенных денег. Ювелирные украшения и другие вещи подозреваемые успели продать.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 158 УК — «кража». Под стражу заключили одного из подозреваемых, со второго взяли подписку о невыезде, третий заключен под домашний арест.
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