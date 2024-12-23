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Политика ,  
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Генерал рассказал о селфи зарубежных летчиков с российскими ракетоносцами

Генерал Кувалдин: иностранные летчики делают селфи с российскими ракетоносцами
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Иностранные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

По словам Кувалдина, так поступают или «воздушные хулиганы», или просто слишком любопытные летчики. Генерал отметил, что они подходят на опасно близкое расстояние, поэтому российские военные относятся к таким пилотам «очень внимательно и предельно осторожно».

Кувалдин отметил, что в большинстве случаев полеты проходят в штатном режиме и обе стороны ведут себя корректно.

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 4-часовой полет над Баренцевым морем
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Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Так, в ноябре два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, который длился более четырех часов. Их сопровождали истребители МиГ-31 Воздушно-космических сил России.

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Теги
дальняя авиация ракетоносцы истребители
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