Генерал рассказал о селфи зарубежных летчиков с российскими ракетоносцами
Иностранные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.
По словам Кувалдина, так поступают или «воздушные хулиганы», или просто слишком любопытные летчики. Генерал отметил, что они подходят на опасно близкое расстояние, поэтому российские военные относятся к таким пилотам «очень внимательно и предельно осторожно».
Кувалдин отметил, что в большинстве случаев полеты проходят в штатном режиме и обе стороны ведут себя корректно.
Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Так, в ноябре два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, который длился более четырех часов. Их сопровождали истребители МиГ-31 Воздушно-космических сил России.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов