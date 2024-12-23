Генерал рассказал о селфи зарубежных летчиков с российскими ракетоносцами

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Иностранные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

По словам Кувалдина, так поступают или «воздушные хулиганы», или просто слишком любопытные летчики. Генерал отметил, что они подходят на опасно близкое расстояние, поэтому российские военные относятся к таким пилотам «очень внимательно и предельно осторожно».

Кувалдин отметил, что в большинстве случаев полеты проходят в штатном режиме и обе стороны ведут себя корректно.

Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Так, в ноябре два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, который длился более четырех часов. Их сопровождали истребители МиГ-31 Воздушно-космических сил России.