Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина в январе
Президент России Владимир Путин запланировал зарубежные поездки в следующем месяце, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он не уточнил, в какие именно страны планируются визиты.
Последний раз Путин посетил с зарубежным визитом Белоруссию в начале декабря. Он приезжал в Минск для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсуждали, в частности, цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии.
До этого Путин посетил Казахстан для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее глава государства приезжал с официальным визитом в Монголию по приглашению коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха. Поездка была приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Голе».
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