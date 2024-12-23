Кремль анонсировал зарубежные поездки Путина в январе

Песков: в январе у Путина запланированы зарубежные поездки

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент России Владимир Путин запланировал зарубежные поездки в следующем месяце, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он не уточнил, в какие именно страны планируются визиты.

Последний раз Путин посетил с зарубежным визитом Белоруссию в начале декабря. Он приезжал в Минск для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсуждали, в частности, цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии.

До этого Путин посетил Казахстан для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее глава государства приезжал с официальным визитом в Монголию по приглашению коллеги Ухнаагийна Хурэлсуха. Поездка была приурочена к 85-й годовщине победы СССР и Монголии «над японскими милитаристами на реке Халхин-Голе».