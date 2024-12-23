Вдова топ-менеджера «Спасских ворот» подала иск к его гражданской жене

Гагаринский суд Москвы начнет снова рассматривать иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова Ирины с его гражданской женой Лилией Невской. Ирина, как сообщает «РИА Новости», пытается оспорить перевод 133 млн руб. на счет Лилии. Суд состоится 20 января.

Невская жила с Тамировым восемь лет до его смерти в загородном доме в Подмосковье, пишет «РИА Новости». За полтора года до смерти он написал многомиллиардное, по информации «Комерсантъ», завещание на свою дочь Кристину.

Также он написал доверенность на Невскую, по которой она могла распоряжаться всеми его счетами. В 2022 году по добровольному решению Тамирова она перевела себе 133 млн руб.

Изначально после смерти Тамирова его официальная жена подала иск с просьбой включить эти 133 млн в наследственную массу и поделить между ней и дочерью. Тогда же дочь обратилась в полицию.

После этого на Невскую завели уголовное дело о растрате 133 млн руб. по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Максимальный срок по данной статье составляет десять лет. Суть обвинения в том, что она не вернула наследнице «вверенную на ответственное хранение» сумму, а «истратила», пишет газета.

Адвокат Невской заявил, что когда наступил день рассмотрения кассационной жалобы, то в квартиру его подзащитной пришли следователи в сопровождении СОБРа и провели обыск, без права на него, полученного от суда. После обыска Невская провела два дня в ИВС.

«Свою вину фигурантка не признала. Согласно показаниям госпожи Невской, которая является специалистом по рекламе, она была не просто знакомой бизнесмена, а его гражданской женой», — пишет издание.

Женщина уточнила, что жила с Темировым восемь лет и была его «самым близким человеком. Помимо этого, перевод и все действия с 133 млн руб. записывались сотрудниками банка, добавил «Коммерсантъ», Поэтому, как заявила Невская, в ее действиях «нет и быть не может» состава преступления.

«Зачем возбуждать уголовное дело ведь в основе гражданского иска уже было требование о возврате денег. С учетом мнения кассационной инстанции, скорее всего, истцам откажут в удовлетворении требований. Поэтому они инициировали уголовный процесс, чтобы опередить невыгодное им решение», — заявил адвокат агентству.

Он уточнил, что если приговор по уголовному делу наступит раньше, чем решение по гражданскому, то тогда при рассмотрении дела, придется ориентироваться на решения суда по уголовному.

Само дело Невской находится в прокуратуре на стадии обвинительного заключения. Адвокат настаивает, что из-за массы нарушений уголовное дело должны закрыть.