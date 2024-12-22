Путин дал старт работе новых дорог в регионах России

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Витебская развязка в Санкт-Петербурге, скоростной подход к Крымскому мосту, а также обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане начали работу 22 декабря. Об этом по видеосвязи заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны.

«В Санкт-Петербурге открывается Витебская развязка. Она станет первым этапом в создании перспективной широтной магистрали. <...> Еще один новый объект — это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассы «Дон» и «Таврида», — сказал он.

Путин отметил, что в рамках развития скоростной трассы М-12 от Москвы до Казани «в строй вводятся 80-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Республике Татарстан и 65-километровый обход нескольких населенных пунктов в Республике Башкортостан». «В Московской области запускается дорожный обход деревни Малые Вяземы. Он на новом уровне замкнет Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит узкое место на ЦКАД», — сообщил он.

Еще одним приоритетом является развитие авиационных пассажирских перевозок в стране, добавил президент. Он сообщил, что «сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении — открываем сразу три новых, современных терминала в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар».

Трассу М-12 от Москвы до Казани открыли в декабре 2023 года. Протяженность участка составила 810 км, длина трассы до Екатеринбурга — порядка 1,6 тыс. км. Путин отметил, что в общей сложности трассой уже воспользовались более 26 миллионов автомобилистов, перевезено свыше 70 миллионов тонн грузов. В феврале 2024 года он заявлял, что «Восток» в течение этого года продлят до Екатеринбурга, а до Тюмени трассу проложат в 2025 году.

В конце ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что открытие участка трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга состоится в 2025 году, а еще через год откроют участок до Тюмени.