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Прямая линия Путина ,  
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Песков сказал, что Путин посмотрит ролики Влада Бумаги после вопроса

Песков заявил, что Влад Бумага задал президенту солидный и умный вопрос
Сюжет
Прямая линия Путина
Влад Бумага (Влад А4)
Влад Бумага (Влад А4) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Влад Бумага задал президенту «очень солидный и умный вопрос», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.

По его словам, он лично видел ролики Влада Бумаги «на айпаде у дочки, в YouTube», но не понял, почему блогер такой популярный, и предположил, что «это уже поколенческая проблема».

Песков также согласился с Зарубиным, что теперь Путин посмотрит ролики Бумаги. «Мне кажется, да», — сказал он.

Влад А4 (Владислав Бумага) — блогер с детской и подростковой аудиторией. Он специализируется на челленджах, пранках и лайфхаках. Молодой человек снимал ролики о том, как он заказал 100 пицц, покрасил брови в зеленый, надул 10 тыс. воздушных шаров и т.п. На YouTube у него 72 млн подписчиков, на Rutube — 13 765.

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Владимир Путин

Блогер на прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря спросил, зачем блокировать YouTube, если российские площадки «и так хорошо справляются» и являются конкурентоспособными, а также какие ценности он, как блогер, должен транслировать своей аудитории.

Путин ответил, что «вопросов больше на стороне YouTube», чем на стороне России, поскольку, по его словам, неполадки в работе сервиса связаны с проблемами на стороне его владельца, компании Google, возникшими в том числе на фоне западных санкций.

Относительно ценностей Путин сказал, что «советы эти бесполезны» и что сориентировать молодежь в вопросах воспитания детей должно чувство ответственности.

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Дмитрий Песков блогеры Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным большая ежегодная пресс-конференция Путина Влад Бумага
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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