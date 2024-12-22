Песков сказал, что Путин посмотрит ролики Влада Бумаги после вопроса
Влад Бумага задал президенту «очень солидный и умный вопрос», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал Песков.
По его словам, он лично видел ролики Влада Бумаги «на айпаде у дочки, в YouTube», но не понял, почему блогер такой популярный, и предположил, что «это уже поколенческая проблема».
Песков также согласился с Зарубиным, что теперь Путин посмотрит ролики Бумаги. «Мне кажется, да», — сказал он.
Влад А4 (Владислав Бумага) — блогер с детской и подростковой аудиторией. Он специализируется на челленджах, пранках и лайфхаках. Молодой человек снимал ролики о том, как он заказал 100 пицц, покрасил брови в зеленый, надул 10 тыс. воздушных шаров и т.п. На YouTube у него 72 млн подписчиков, на Rutube — 13 765.
Блогер на прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря спросил, зачем блокировать YouTube, если российские площадки «и так хорошо справляются» и являются конкурентоспособными, а также какие ценности он, как блогер, должен транслировать своей аудитории.
Путин ответил, что «вопросов больше на стороне YouTube», чем на стороне России, поскольку, по его словам, неполадки в работе сервиса связаны с проблемами на стороне его владельца, компании Google, возникшими в том числе на фоне западных санкций.
Относительно ценностей Путин сказал, что «советы эти бесполезны» и что сориентировать молодежь в вопросах воспитания детей должно чувство ответственности.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов