Как в Минводах взорвался магазин пиротехники. Видео

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В Минеральных Водах сгорел магазин пиротехники, сообщил глава Минераловодского муниципального округа Максим Гаранжа.



По его данным, огонь уничтожил 6 кв. м от общей площади помещения, причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.