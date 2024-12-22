Как в Минводах взорвался магазин пиротехники. Видео
В Минеральных Водах сгорел магазин пиротехники, сообщил глава Минераловодского муниципального округа Максим Гаранжа.
По его данным, огонь уничтожил 6 кв. м от общей площади помещения, причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.
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