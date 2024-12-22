В Турции санитарный вертолет врезался в здание больницы
Вертолет скорой помощи Минздрава Турции врезался в исследовательскую больницу города Мугла на юго-западе страны, сообщает телеканал TRT Haber.
В результате погибли четыре человека: два пилота, врач госпиталя и медработник, которые находились на борту судна.
Вертолет должен был вылететь в Анталью. После взлета он врезался в четвертый этаж здания и упал во двор больницы. От удара о землю машина развалилась на части. Пожарные на месте ЧП проводят пролив территории, чтобы избежать риска возгорания вытекшего из вертолета топлива.
Губернатор провинции Идрис Акбыйик сообщил, что причина ЧП выясняется, передает NTV. По его словам, в районе взлета вертолета был густой туман. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил семьям погибших соболезнования.
В начале декабря военный вертолет столкнулся с другим и разбился рядом с заправкой в турецком районе Кечиборлу в провинции Ыспарта. В результате погибли пятеро солдат, включая командира подразделения воздушных сил страны «Школа армейской авиации».
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