В Генштабе ВСУ признали сложную обстановку на всем фронте

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Обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских сил, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в телеграм-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что российская армия сохраняет превосходство над ВСУ с точки зрения технического оснащения и численности личного состава. За прошедшие сутки, по данным ведомства, в зоне военной операции произошли 186 боевых столкновений на разных направлениях.

Главком ВСУ Александр Сырский еще в конце декабря заявил, что оперативная обстановка на линии фронта остается чрезвычайно сложной. По его словам, российская армия активизировала наступление одновременно в нескольких районах. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский посетил Покровск в Донбассе и назвал это направление боевых действий напряженным.