В Иране обнаружили убитым российского дальнобойщика

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На северо-западе Ирана нашли тело убитого дальнобойщика из Дагестана. Об этом 18 декабря сообщил Минтранс республики. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Москвы в Тегеране пишет, что тело водителя с огнестрельными ранениями нашли 16 декабря.

В диппредставительстве призвали иранские власти провести срочное расследование произошедшего и «навести порядок на погранпереходе». По информации посольства, местные правоохранители в координации с дипломатами проводят расследование произошедшего.

Тело уроженца Каякентского района республики, который пропал 15 декабря, обнаружили в городе Астара.

Астара — торговый и таможенный центр Ирана. Через город проходит большая часть неморского грузооборота с Россией. Населенный пункт находится на трассе Решт — Астара.

По информации Минтранса Дагестана, убитый занимался международными перевозками.

«В настоящее время властями Ирана ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причин преступления и розыску подозреваемых. К расследованию подключены и представители российской власти», — указали в министерстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов контролирует проведение расследования, семье погибшего окажут помощь, добавили в ведомстве.