В Иране обнаружили убитым российского дальнобойщика
На северо-западе Ирана нашли тело убитого дальнобойщика из Дагестана. Об этом 18 декабря сообщил Минтранс республики. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства Москвы в Тегеране пишет, что тело водителя с огнестрельными ранениями нашли 16 декабря.
В диппредставительстве призвали иранские власти провести срочное расследование произошедшего и «навести порядок на погранпереходе». По информации посольства, местные правоохранители в координации с дипломатами проводят расследование произошедшего.
Тело уроженца Каякентского района республики, который пропал 15 декабря, обнаружили в городе Астара.
Астара — торговый и таможенный центр Ирана. Через город проходит большая часть неморского грузооборота с Россией. Населенный пункт находится на трассе Решт — Астара.
По информации Минтранса Дагестана, убитый занимался международными перевозками.
«В настоящее время властями Ирана ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причин преступления и розыску подозреваемых. К расследованию подключены и представители российской власти», — указали в министерстве.
Глава Дагестана Сергей Меликов контролирует проведение расследования, семье погибшего окажут помощь, добавили в ведомстве.
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