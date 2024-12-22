Израиль раскритиковал папу римского за слова о жестокости в секторе Газа

Заявления папы римского Франциска о жестокости в секторе Газа «оторваны от контекста» конфликта Израиля с ХАМАС, заявил израильский МИД, сообщает The Times of Israel.

21 декабря понтифик, выступая с ежегодным рождественским обращением к католическим кардиналам, заявил: «Вчера бомбили детей. Это жестокость. Это не война. Я хотел это сказать, потому что это трогает сердце». Reuters отметил, что слова папы римского были «по всей видимости отсылкой» на израильские удары по сектору Газа, нанесенные 20 декабря. В результате атаки погибли не менее 25 палестинцев, в том числе семеро детей, отмечало агентство со ссылкой на медиков.

В МИД Израиля отметили, что папа римский, «к сожалению, решил проигнорировать» то, что действия израильских военных «были направлены против террористов, которые использовали детей в качестве живого щита». В ведомстве подчеркнули, что вину следует возлагать исключительно на боевиков ХАМАС. «Хватит двойных стандартов и выделения еврейского государства и его народа», — добавили в министерстве.

Война в секторе Газа началась после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС вторгся на юг Израиля, убил местных жителей и захватил примерно 250 заложников.

По данным минздрава Газы, подконтрольного группировке, за время войны с погибли более 44 тыс. палестинцев. Потери израильтян — свыше 1,2 тыс. человек.