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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назначил получившего 13 «Эмми» продюсера спецпосланником в Британии

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Возвращение Трампа в Белый дом

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить телепродюсера Марка Бернетта специальным посланников в Великобритании. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Имея выдающуюся карьеру в сфере телевизионного производства и бизнеса, Марк привносит в эту важную роль (спецпосланника. — РБК) уникальное сочетание дипломатической проницательности и международного признания», — написал Трамп.

Он добавил, что на своем посту Бернетт будет заниматься укреплением дипломатических отношений с Британией, «уделяя особое внимание» торговле, инвестиционным возможностям и культурному обмену.

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Бернетт родился в Великобритании и в возрасте 22 лет эмигрировал в США. Он работал исполнительным продюсером программы The Voice («Голос») на NBC, а также вел различные шоу и церемонии награждения на таких телеканалах, как ABC, Fox, CBS. Бернетт совместно с Трампом спродюсировал реалити-шоу The Apprentice («Ученик»), которое шло по NBC в 2004 — 2017 годах и на котором Трамп был ведущим на протяжении первых 14 сезонов.

Бернетт также является президентом MGM Television and Digital Group. На этом посту он курировал создание сериалов «Фарго», «Волчонок» и «Викинги». Он 13 раз становился обладателем телевизионной премии «Эмми».

В начале декабря Трамп назначил миллиардера и банкира Уоррена Стивенса своим послом в Великобритании.

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Великобритания США Дональд Трамп продюсер «Эмми»
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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