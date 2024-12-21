Хинштейн рассказал о состоянии жителей Рыльска, раненных при обстреле ВСУ
После обстрела ВСУ курского города Рыльска в больнице находятся 14 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По словам главы региона, почти у всех госпитализированных «повреждения незначительной тяжести». Среди пострадавших есть женщина, которая находится на девятом месяце беременности. Ее 14-летний сын также лежит в больнице, он был ранен осколками.
Хинштейн также рассказал о женщине, «которая пострадала сильнее других», — она получила много повреждений, у нее «серьезно задета нога». В числе пострадавших также супруги — работники ДК Рыльска, здание которого в результате удара было частично разрушено.
Рыльск, расположенный на западе Курской области, подвергся массированному ракетному удару 20 декабря. Хинштейн позднее заявил, что ВСУ пытались обстрелять город из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, было сбито несколько ракет. В результате атаки погибли пять человек, без отопления остались 88 домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов