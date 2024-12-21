Хинштейн рассказал о состоянии жителей Рыльска, раненных при обстреле ВСУ

После обстрела ВСУ курского города Рыльска в больнице находятся 14 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По словам главы региона, почти у всех госпитализированных «повреждения незначительной тяжести». Среди пострадавших есть женщина, которая находится на девятом месяце беременности. Ее 14-летний сын также лежит в больнице, он был ранен осколками.

Хинштейн также рассказал о женщине, «которая пострадала сильнее других», — она получила много повреждений, у нее «серьезно задета нога». В числе пострадавших также супруги — работники ДК Рыльска, здание которого в результате удара было частично разрушено.

Рыльск, расположенный на западе Курской области, подвергся массированному ракетному удару 20 декабря. Хинштейн позднее заявил, что ВСУ пытались обстрелять город из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, было сбито несколько ракет. В результате атаки погибли пять человек, без отопления остались 88 домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.