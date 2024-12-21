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Общество ,  
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Семь человек погибли в аварии с микроавтобусом в ЛНР

Фото: СК России по Луганской Народной Республике
Фото: СК России по Луганской Народной Республике

В городе Антрацит Луганской народной республики (ЛНР) в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля погибли семь человек, включая двоих водителей, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону в телеграм-канале.

«Сегодня в вечернее время на трассе Должанский — Киев в районе с. Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают состояние остальных пассажиров, которые находились в транспортных средствах.

Село Дьяково располагается на реке Нагольной в 35 км от города Антрацит. Общая численность населения составляет 1850 человек. Антрацит находится на расстоянии 52 км от Луганска.

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В начале декабря в Луганске в аварии погиб военный корреспондент ANNA News Сергей Ярцев. Как сообщала тогда пресс-служба МВД по региону, мужчина выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

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