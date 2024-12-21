 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил, что удары ракет по России наводят специалисты из США

Песков: удары ракет по России наводят специалисты из США
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / ura.ru / Global Look Press)

Ракеты американского производства, которыми Украина наносит удары по российской территории, наводят специалисты из США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«США — недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории, их наводят американские специалисты», — сказал Песков.

Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS в Ростовской области
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

За последний месяц Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет западного производства.

Так, 18 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по комбинату «Каменский» в Ростовской области, сообщало Минобороны. Во время атаки использовались шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты американского производства класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дмитрий Песков США Украина ракеты
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе ВСУ ракетами ATACMS в Ростовской области
Политика
Рябков рассказал о «политической ракете» США
Политика
Минобороны показало находящиеся в зоне досягаемости ракет ATACMS регионы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Следствие назвало возможный мотив подозреваемого в теракте в МагдебургеОбщество, 02:54
Усик второй раз подряд победил Фьюри в чемпионском боюСпорт, 02:36
В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктурыПолитика, 02:26
Вооруженные группировки объединят и отдадут в подчинение Минобороны СирииПолитика, 02:20
В Николаеве произошли взрывыПолитика, 01:57
WP узнала о послании Турции к России после начала свержения АсадаПолитика, 01:41
МИД призвал Румынию взять обратно слова о вмешательстве России в выборыПолитика, 01:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 01:23
Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитомПолитика, 01:13
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматовОбщество, 01:10
В Казани объяснили взрыв ликвидацией последствий атаки дроновПолитика, 00:44
Курские власти сообщили о сбитой украинской ракетеПолитика, 00:36
США нанесли удар по столице ЙеменаПолитика, 00:30
В Анапе женщина запустила салют возле ОМВД и попыталась поджечь банкоматыОбщество, 00:25