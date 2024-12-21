Песков заявил, что удары ракет по России наводят специалисты из США
Ракеты американского производства, которыми Украина наносит удары по российской территории, наводят специалисты из США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«США — недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории, их наводят американские специалисты», — сказал Песков.
За последний месяц Украина неоднократно атаковала российские регионы с помощью дальнобойных ракет западного производства.
Так, 18 декабря Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по комбинату «Каменский» в Ростовской области, сообщало Минобороны. Во время атаки использовались шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow.
ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты американского производства класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.
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