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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов о помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Ульф Кристерссон
Ульф Кристерссон (Фото: Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Global Look Press)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон начал свое рождественское обращение со слов об украинцах. Трансляция его речи опубликована на YouTube-канале канцелярии правительства.

«Мы собрались на Рождество в тяжелые времена. <...> Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом», — сказал Кристерссон (цитата по «РИА Новости»).

Премьер также добавил, что Швеция «останется рядом» с Украиной столько, сколько потребуется.

Российским и украинским военнопленным передали 1500 подарков на рождество
Политика

Ранее, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Киеву провести рождественское перемирие и массовый обмен пленными. Орбан заявил, что речь шла об обмене 700 военнопленными. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, однако Украина отказалась от предложения. Речь шла о католическом Рождестве, которое наступит в ночь с 24 на 25 декабря.

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