Премьер Швеции начал рождественскую речь со слов о помощи Украине
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон начал свое рождественское обращение со слов об украинцах. Трансляция его речи опубликована на YouTube-канале канцелярии правительства.
«Мы собрались на Рождество в тяжелые времена. <...> Многие украинские семьи скоро будут встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом», — сказал Кристерссон (цитата по «РИА Новости»).
Премьер также добавил, что Швеция «останется рядом» с Украиной столько, сколько потребуется.
Ранее, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Киеву провести рождественское перемирие и массовый обмен пленными. Орбан заявил, что речь шла об обмене 700 военнопленными. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу, однако Украина отказалась от предложения. Речь шла о католическом Рождестве, которое наступит в ночь с 24 на 25 декабря.
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