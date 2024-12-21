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Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Египет

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Египет
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Ситуацию с задержкой более чем на сутки рейса из московского аэропорта Шереметьево в Египет взяла на контроль межрегиональная транспортная прокуратура Москвы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в связи с длительной задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, всего на рейс зарегистрированы 218 пассажиров, самолет должен был вылететь в субботу, 21 декабря, в 18:50 мск. Однако позднее вылет перенесли на 22 декабря в 7:00 мск в связи с «ожиданием резервного воздушного судна».

В аэропорту также находится московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко.

В Шереметьево произошла потасовка на фоне долгой задержки рейса в Египет
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Ранее очевидцы рассказали РБК, что проблема возникла с рейсами авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Вылета более суток ожидают как из Москвы в Шарм-эш-Шейх, так и в обратном направлении.

Согласно видео из аэропорта Шереметьево, между двумя ожидающими рейс мужчинами даже завязалась драка. Ролик был записан одной из очевидиц. Однако причины конфликта неизвестны.

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Теги
Шереметьево Египет Шарм-эль-Шейх задержка рейсов транспортная прокуратура
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