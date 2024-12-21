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Политика ,  
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The Times узнала о полетах загадочных БПЛА над авиабазами США в Британии

Times: в Британии расследуют полеты неизвестных дронов над авиабазами США

В Великобритании провели два заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA после того, как таинственные беспилотники были замечены над американскими авиабазами в Англии. Об этом сообщила газета The Times.

Появление дронов зафиксировали над авиабазами RAF Lakenheath, RAF Mildenhall, RAF Fairford и RAF Feltwell, а также над Лейкенхитом, где строятся объекты для размещения ядерного оружия. В расследовании дела участвуют полицейские, британские и американские военные, специалисты по работе с беспилотниками.

Следователи считают, что дроны не были запрограммированы, а управлялись в режиме реального времени живыми операторами. Однако в устройствах используются достаточно сложные технологии, и поэтому отследить место запуска беспилотников или найти пилотов не удалось.

Источник газеты в американской разведке заявил, что в рейдах дронов подозревали российскую военную разведку, но никаких убедительных доказательств причастности российской стороны нет. «Это могли быть негосударственные группы», — заявил источник.

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Политика
Джон Кирби

В декабре Bloomberg писал, что участились сообщения о беспилотниках, летающих над военными объектами, железнодорожными станциями, линиями электропередач, полицейскими участками и водохранилищами. Они поступали из штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать «таинственные» беспилотники. Большинство из них, однако, оказались коммерческими и любительскими беспилотниками, самолетами и даже звездами, объяснил позднее представитель Белого дома Джон Кирби.

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