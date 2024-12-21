Маск задался вопросами, жив ли Байден и видел ли его кто-то в последнее время

Маск обратил внимание на исчезновение Байдена из публичного пространства

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на исчезновение президента Соединенных Штатов Джо Байдена в публичном пространстве.

«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — написал он в своей соцсети Х.

Так Маск ответил на пост другого пользователя X, который заявил, что единственным президентским занятием Байдена сегодня остается «разграбление казны».

19 декабря Маск назвал решение администрации Джо Байдена предоставить Украине военную помощь в размере $60 млрд является одним из худших в истории США.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января), которого Маск поддержал на выборах, высмеял оказанную Байденом помощь Украине, намекнув на коррупцию в его семье. Ранее Трамп обвинял Джо и его сына Хантера в коррупционной сущности назначения последнего в совет директоров украинского газового холдинга.