 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск обратил внимание на исчезновение Байдена из публичного пространства

Маск задался вопросами, жив ли Байден и видел ли его кто-то в последнее время

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на исчезновение президента Соединенных Штатов Джо Байдена в публичном пространстве.

«Жив ли Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — написал он в своей соцсети Х.

Так Маск ответил на пост другого пользователя X, который заявил, что единственным президентским занятием Байдена сегодня остается «разграбление казны».

Белый дом раскрыл детали последней поездки Байдена на посту президента
Политика
Фото:Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Global Look Press

19 декабря Маск назвал решение администрации Джо Байдена предоставить Украине военную помощь в размере $60 млрд является одним из худших в истории США.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января), которого Маск поддержал на выборах, высмеял оказанную Байденом помощь Украине, намекнув на коррупцию в его семье. Ранее Трамп обвинял Джо и его сына Хантера в коррупционной сущности назначения последнего в совет директоров украинского газового холдинга.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Илон Маск Джо Байден США коррупция
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск призвал Шольца уйти в отставку после наезда на толпу в Магдебурге
Политика
Маск назвал помощь Вашингтона Украине одним из худших решений США
Политика
В конгрессе США отклонили проект о финансировании правительства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Над Татарстаном сбили беспилотникПолитика, 08:38
Наехавший на толпу на рождественской ярмарке в Германии был беженцемПолитика, 08:29
Федеральное правительство США приостановило работуПолитика, 08:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 08:11
США выиграли спор с Мексикой из-за импорта ГМО-кукурузыЭкономика, 08:01
Власти Магдебурга сообщили о 68 пострадавших в результате терактаОбщество, 07:57
Почему ЦБ сохранил ставку и удастся ли теперь избежать разгона инфляцииPro, 07:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва ПрозороваПолитика, 07:37
За ночь над четырьмя российскими регионами и Черным морем сбили 19 дроновПолитика, 07:19
The Times узнала о полетах загадочных БПЛА над авиабазами США в БританииПолитика, 07:12
Десятки людей пострадали при ракетном ударе хуситов по Тель-АвивуПолитика, 07:02
Хинштейн уточнил число жертв удара ВСУ по РыльскуПолитика, 06:47
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции из-за СирииПолитика, 06:23
Эр-Рияд осудил атаку уроженца Саудовской Аравии на толпу в МагдебургеПолитика, 06:09