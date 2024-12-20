В Ростове-на-Дону ввели повышенную готовность из-за воздушной опасности

В Ростове-на-Дону с вечера 20 декабря до утра введен режим повышенной готовности из-за роста уровня воздушной опасности. Ростовская область в последние дни несколько раз подвергалась ракетным обстрелам и массированным атакам БПЛА

Ростов-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В Ростове-на-Дону из-за повышения уровня воздушной опасности вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Алексей Логвиненко.

«Все силы и средства городского звена РСЧС с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря переведены в режим экстренного реагирования», — написал он.

Логвиненко предупредил жителей, что при получении сигнала о воздушной опасности нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто находится на улице, необходимо войти в ближайшее здание или найти другое подходящее укрытие.

Вечером 18 декабря врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что средства ПВО сбили над регионом десять ракет. Минобороны позднее заявило, что удар в этот день был нанесен с использованием дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow. Целью ведомство назвало комбинат «Каменский».

По информации министерства, во время атаки использовались шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow. Силы ПВО сбили все ракеты ATACMS и три Storm Shadow. Еще одну удалось отклонить от «объекта атаки». В результате ее падения ущерб получило техническое строение на территории комбината, сообщили в Минобороны. Оборонное ведомство пообещало ответить на атаку.

В ночь на 19 декабря Ростовская область подверглась атаке более 30 дронов, также по территории региона выпустили три ракеты. По словам Слюсаря, большинство воздушных целей нейтрализовали. Однако в результате атаки дронов на Новошахтинском заводе нефтепродуктов — единственном НПЗ в Ростовской области и крупнейшем поставщике нефтепродуктов на юге России — начался пожар. К утру того же дня его потушили.