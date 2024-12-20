Politico узнал, что Евросовет назвал ошибкой свой призыв к победе Украины

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В Евросовете заявили, что поменяют утверждение на своем сайте о том, что «Украина должна победить» Россию в спецоперации, назвав его ошибкой, сообщило издание Politico.

В публикации говорится, что, не считая этого заявления, Евросовет не позволил себе так прямо выражаться насчет исхода российско-украинского конфликта.

Встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, председатель Евросовета Антониу Кошта сформулировал этот посыл так: «Международное право должно восторжествовать, и вторжение должно быть побеждено», отметило издание.

С 18 по 19 декабря в Брюсселе состоялся саммит лидеров ЕС. В коммюнике саммита сказано: «Россия не должна победить». Такая фраза в выводах по Украине у Евросовета присутствует впервые. Текст одобрили лидеры всех 27 стран ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Издание DW со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что «для всех стран Евросоюза эта фраза означает то же, что и «Украина должна победить», но здесь главное — употребить слово «Россия» и адресовать это США.

Усиление позиций Украины в свете возвращения в Белый дом Дональда Трампа стало ключевой темой первого заседания Евросовета. На нее также был приглашен Зеленский. Днем ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел консультации с европейскими лидерами в Брюсселе — вместе с Зеленским они также обсудили возможные гарантии для республики на случай старта мирных переговоров, которые обещает запустить избранный президент США.