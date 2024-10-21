 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин наградил орденом Гагарина ракетно-космический центр «Прогресс»

Фото: Альберт Дзень / ТАСС
Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина коллектив Ракетно-космического центра «Прогресс». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградить Орденом Гагарина коллектив акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс», Самарская область», — написано в указе.

Орден Гагарина Путин учредил в 2023 году. Им награждают россиян за успешные космические полеты и исследования, за заслуги в организации космических запусков, за реализацию госполитики в этой сфере, за разработку и безаварийную эксплуатацию техники и большие успехи при подготовке инженерных и научных кадров. Также награду могут получить и иностранцы за успешное международное сотрудничество с Россией в сфере освоения космоса, а также коллективы организаций за развитие космонавтики.

РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») — ведущее российское предприятие ракетно-космической промышленности по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли.

Предприятие также создает перспективную двухступенчатую ракету-носитель среднего класса «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Общий бюджет проекта составляет ₽1,6 млрд. Из них ₽750 млн в качестве займа выдал Фонд развития промышленности.

С началом специальной операции на Украине РКЦ «Прогресс» попал под санкции Европейского Союза (ЕС). В 2020 году США включили его в список предприятий, связанных с Вооруженными силами.

Трамп угрожал Путину ударить по Москве

Залужный допустил уступку России территорий

Трамп может стать президентом, проиграв выборы

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Гендерные особенности потребления алкоголя в России. Инфографика

Эксперты предсказали возврат ключевой ставки к историческому максимуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин награждение орден космос
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин утвердил орден Гагарина
Политика
Путин наградил Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
Политика
В России отмечают юбилей Юрия Гагарина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 104,4 (-0,45) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 96,09 (-0,32) Инвестиции, 17:58
Подведены итоги конференции Revenue ConfПресс-релиз, 19:02
Получивший пять лет за взятку экс-зам Гладкова отправился на спецоперациюПолитика, 18:59
Путин наградил орденом Гагарина ракетно-космический центр «Прогресс»Общество, 18:54
Газпромбанк подвел итоги работы по устойчивому финансированиюПресс-релиз, 18:53
В Албании задержали бывшего президента Мету по подозрению в коррупцииПолитика, 18:37
В Британии отказались извиняться и платить репарации за работорговлюПолитика, 18:37
Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» жителя КарелииОбщество, 18:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК завел дело об использовании рабского труда в Ростовской областиОбщество, 18:35
Сторонники вступления Молдавии в ЕС победили с минимальным преимуществомПолитика, 18:34
Германия открыла в Балтийском море штаб НАТО из-за РоссииПолитика, 18:32
Кремль назвал темы саммита БРИКС в КазаниПолитика, 18:30
В Дубае построят «тонкий» небоскреб шириной в квартируНедвижимость, 18:29
В ЕГЭ по выбору запланировали ввести арабский языкОбщество, 18:20
В ЕС заявили о давлении со стороны России на выборы в МолдавииПолитика, 18:17