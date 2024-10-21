Путин наградил орденом Гагарина ракетно-космический центр «Прогресс»

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Гагарина коллектив Ракетно-космического центра «Прогресс». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны наградить Орденом Гагарина коллектив акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс», Самарская область», — написано в указе.

Орден Гагарина Путин учредил в 2023 году. Им награждают россиян за успешные космические полеты и исследования, за заслуги в организации космических запусков, за реализацию госполитики в этой сфере, за разработку и безаварийную эксплуатацию техники и большие успехи при подготовке инженерных и научных кадров. Также награду могут получить и иностранцы за успешное международное сотрудничество с Россией в сфере освоения космоса, а также коллективы организаций за развитие космонавтики.

РКЦ «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») — ведущее российское предприятие ракетно-космической промышленности по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей «Союз-2» и систем дистанционного зондирования Земли.

Предприятие также создает перспективную двухступенчатую ракету-носитель среднего класса «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Общий бюджет проекта составляет ₽1,6 млрд. Из них ₽750 млн в качестве займа выдал Фонд развития промышленности.

С началом специальной операции на Украине РКЦ «Прогресс» попал под санкции Европейского Союза (ЕС). В 2020 году США включили его в список предприятий, связанных с Вооруженными силами.