Ракова объявила программу осеннего фестиваля колледжей Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С 26 октября по 2 ноября 2024 года в Москве состоится осенний фестиваль колледжей, который призван рассказать учащимся 9-х классов и их родителям о среднем профессиональном образовании (СПО) в столице. В рамках мероприятия всю неделю будут проходить лекции, мастер-классы, а начнется фестиваль с презентации колледжами своих программ во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже второй год подряд фестиваль дает школьникам и их родителям возможность познакомиться с миром СПО. Сейчас колледжи в Москве учитывают все запросы молодежи и современные тренды рынка труда, что меняет представление о среднем специальном образовании, — отметила Ракова. — Выпускники устраиваются в крупнейшие компании города, получая не только привлекательные условия труда и достойную зарплату, но и реальные перспективы карьерного роста».

В выходные 26–27 октября 48 колледжей расскажут о своих программах в рамках масштабной презентации в Московском дворце пионеров. Там пройдет VK-лекторий с участием представителей крупных работодателей, школьники примут участие в профориентационных тестах, ожидается насыщенная культурная программа.

С понедельника, 28 октября, мероприятия пройдут уже на базе самих столичных колледжей. Каждое из 48 упомянутых учреждений СПО представит свою программу мастер-классов — в совокупности около 200 занятий по 170 профессиям. Среди последних _ специальности из сфер IT, робототехники, промышленности, строительства, здравоохранения, креативных индустрий и так далее. Также запланированы встречи с наставниками и потенциальными работодателями, экскурсии в современные мастерские и лаборатории.