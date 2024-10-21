Появились кадры с места падения фуры в Петербурге с путепровода

В Петербурге фура разорвалась пополам и упала с путепровода. Видео

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В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль врезался в ограждение на путепроводе, пробил его и свалился вниз на железнодорожные пути. При этом водителя выбросило из кабины, прицеп остался стоять наверху и перегородил часть дороги, а кабина загорелась.

Авария произошла на пересечении Московского шоссе и Витебского проспекта. Водитель умер на месте от полученных травм, его личность пока не установлена.

В районе места аварии перекрыто движение по Московскому шоссе в сторону области, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.