«Девушка, извините, буду угрожать»: кадры налета на магазин в Петербурге

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В Петербурге мужчина ограбил магазин. При этом он вежливо предупреди продавца: «Девушка, извините, сейчас буду угрожать», видно на кадрах, которые сняли камеры наблюдения. После этого он угрожая ножом, ограбил кассу и вышел из магазина. «До свидания», — сказал он перед выходом.

Магазин ограбили по адресу улица Гороховая, 23. Его задержали неподалеку — в пекарне на набережной Мойка, д. 62, которую он тоже пытался ограбить.

Задержанный оказался 23-летним жителем Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в МВД Петербурга. Он работал поваром в ресторане. Продавец магазина обратилась к врачам, ее отпустили на амбулаторное лечение.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 162 УК (разбой). По этой статье грозит наказание до десяти лет лишения свободы.