 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Орловской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Это второй случай, когда такой режим действует на территории региона. Впервые ракетную опасность объявили 10 октября.

Утром 20 октября Минобороны сообщило, что из 110 украинских беспилотников, сбитых за ночь над регионами России, 18 были уничтожены над территорией Орловской области.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Орловская область ракетная опасность
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Клуб Месси сыграет на клубном чемпионате мираСпорт, 12:27
Во Владимирской области на производстве дверей начался крупный пожарОбщество, 12:15
Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в деньПолитика, 12:12
В Турции похоронили погибшую россиянку КараджуОбщество, 12:01
В Орловской области объявили ракетную опасностьПолитика, 11:57
Венедиктова во второй раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагентаПолитика, 11:44
ЦАХАЛ сообщила об ударе по командному центру разведки «Хезболлы»Политика, 11:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Японии люди проехали на поезде с «зомби». ВидеоОбщество, 11:12
Пробывший два месяца в тылу ВСУ солдат рассказал о выходе из окруженияПолитика, 11:03
Bloomberg сообщил о тикающей фискальной бомбе на $100 трлнЭкономика, 10:53
В Запорожье сообщили о поврежденных объектах инфраструктурыПолитика, 10:40
Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до пятиОбщество, 10:22
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока отправится на военную операциюПолитика, 10:17
Израиль отчитался об атаке на 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»Политика, 10:07