В Орловской области объявили ракетную опасность

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Это второй случай, когда такой режим действует на территории региона. Впервые ракетную опасность объявили 10 октября.

Утром 20 октября Минобороны сообщило, что из 110 украинских беспилотников, сбитых за ночь над регионами России, 18 были уничтожены над территорией Орловской области.