Ограничения на полеты в аэропорту Казани сняли
Ограничения на полеты в аэропорту Казани были сняты в 9:30 мск, сообщила Росавиация.
Представитель ведомства сообщил о введении ограничений в 9:00.
За это время на запасные аэродромы ушли пять рейсов. Самолеты приземлились в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах, сказал представитель Росавиации.
В последний раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 12 октября.
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