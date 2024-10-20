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Общество ,  
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Ограничения на полеты в аэропорту Казани сняли

Ограничения на полеты в аэропорту Казани были сняты в 9:30 мск, сообщила Росавиация.

Представитель ведомства сообщил о введении ограничений в 9:00.

За это время на запасные аэродромы ушли пять рейсов. Самолеты приземлились в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах, сказал представитель Росавиации.

В последний раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 12 октября.

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