Ограничения на полеты в аэропорту Казани сняли

Ограничения на полеты в аэропорту Казани были сняты в 9:30 мск, сообщила Росавиация.

Представитель ведомства сообщил о введении ограничений в 9:00.

За это время на запасные аэродромы ушли пять рейсов. Самолеты приземлились в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах, сказал представитель Росавиации.

В последний раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 12 октября.

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС.