В Воронеже предложили установить памятник лидеру «Сектора Газа» Юрию Хою
Мэр Воронежа Сергей Петрин вынес на голосование вопрос об установке в городе памятника лидеру «Сектора Газа» Юрию Хою (Клинских). Ссылку на опрос он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам мэра, в администрацию поступило официальное обращение от общественника по поводу увековечивания памяти Юрия Клинских. Инициативу рассмотрят согласно утвержденной процедуре на комиссии по культурному наследию, добавил Петрин.
Мнения по данному вопросу у граждан разделились, добавил мэр. В администрацию также поступают просьбы не устанавливать памятник музыканту в связи с тем, «что в творчестве содержится нецензурная лексика и другие неприемлемые вещи». По этой причине Петрин предложил жителям города поучаствовать в голосовании об создании мемориала.
«Учтем мнения по этому вопросу не только общественных деятелей в области культуры, архитектуры, истории, изобразительного искусства, которые входят в комиссию по культурному наследию, но и всех неравнодушных, желающих высказаться воронежцев», — написал мэр.
По словам градоначальника, предварительное место установки монумента уже определено. Объект готовы разместить в сквере ТЭЦ на съезде с Вогрэсовского моста. Администрация ожидает от предложившего открыть памятник лидеру «Сектора Газа» общественника предложения по концепции мемориала, добавил Петрин.
Рок-группа «Сектор Газа» была создана в Воронеже в конце 1987 года вокалистом и автором песен Юрием Клинских. Музыкант был более известен под псевдонимом Юра Хой. Группа выпустила две пластинки, записала 15 альбомов своих песен. Группа прекратила существование в 2000 году после смерти Клинских.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов