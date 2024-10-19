В Воронеже предложили установить памятник лидеру «Сектора Газа» Юрию Хою

Мэр Воронежа Сергей Петрин вынес на голосование вопрос об установке в городе памятника лидеру «Сектора Газа» Юрию Хою (Клинских). Ссылку на опрос он опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в администрацию поступило официальное обращение от общественника по поводу увековечивания памяти Юрия Клинских. Инициативу рассмотрят согласно утвержденной процедуре на комиссии по культурному наследию, добавил Петрин.

Мнения по данному вопросу у граждан разделились, добавил мэр. В администрацию также поступают просьбы не устанавливать памятник музыканту в связи с тем, «что в творчестве содержится нецензурная лексика и другие неприемлемые вещи». По этой причине Петрин предложил жителям города поучаствовать в голосовании об создании мемориала.

«Учтем мнения по этому вопросу не только общественных деятелей в области культуры, архитектуры, истории, изобразительного искусства, которые входят в комиссию по культурному наследию, но и всех неравнодушных, желающих высказаться воронежцев», — написал мэр.

По словам градоначальника, предварительное место установки монумента уже определено. Объект готовы разместить в сквере ТЭЦ на съезде с Вогрэсовского моста. Администрация ожидает от предложившего открыть памятник лидеру «Сектора Газа» общественника предложения по концепции мемориала, добавил Петрин.