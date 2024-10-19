Вице-мэр Ликсутов оценил эффект от открытия станции метро «Потапово»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Благодаря открытию в сентябре этого года станции «Потапово» Сокольнической линии в метро пришли более 1 тыс. новых пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что только за первый месяц работы новой станцией воспользовались более 400 тыс. раз. На данный момент ежедневное количество пассажиров в рабочий день превышает 16 тыс. человек, и оно продолжает расти. Кроме того, открытие «Потапово» позволило до 30% разгрузить соседнюю с ней станцию красной ветки — «Новомосковскую».

По словам Ликсутова, с открытием «Потапово» новые маршруты появились у более чем 200 тыс. человек. «Развитие рельсового каркаса делает городской транспорт привлекательнее и удобнее для всех москвичей, — подчеркнул заместитель мэра. — Улучшаем транспортную доступность по задаче мэра Москвы Сергея Собянина».

Напомним, что «Потапово» стало первой отапливаемой наземной станцией метро. Она расположена в поселении Сосенское (ТиНАО), в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Открытие «Потапово» позволило жителям Коммунарки более чем в 2,5 раза сократить путь до БКЛ, кроме того, 50 тыс. человек, живущих в пешей доступности от станции, теперь могут экономить на дороге до 40 минут ежедневно.

После ввода в эксплуатацию «Потапово», количество станций Сокольнической линии достигло 27, что позволило существенно улучшить транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа и района Южное Бутово. Ранее Сергей Собянин назвал одним из важнейших проектов программы метростроения продление красной ветки и пообещал в ближайшее время ввести в эксплуатацию электродепо «Столбово», благодаря которому интенсивность движения поездов на южном радиусе линии может быть увеличена в два раза.