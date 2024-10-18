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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия в Кургане начала прием оружия от населения для спецоперации

Росгвардия: в Курганской области принимают оружие для отправки на спецоперацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Росгвардия по Курганской области
Фото: Росгвардия по Курганской области

Жители Курганской области могут передать свое оружие для нужд спецоперации на Украине, если оно было приобретено легально. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии региона.

Чтобы передать оружие, нужно написать заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета оружия. Прием проводится на основании договора пожертвования и акта приема-передачи.

«Сотрудники ведомства объяснят порядок его передачи и оформят документы для дальнейшей отправки в государственные военизированные организации», — сказали в пресс-службе.

В Росгвардии подчеркнули, что оружие, которое хотят передать военнослужащим, должно быть исправно.

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В сентябре телеграм-канал Mash писал, что в Московской области оштрафовали на 2 тыс. руб. 60-летнего россиянина за нарушение правил хранения оружия. Мужчина переделал свое гладкоствольное ружье ИЖ-27 в оружие против украинских дронов, затем принес его в отдел полиции и попросил переслать бойцам. Силовики пробили серийный номер и выяснили, что разрешение на него закончилось в 2001 году, оружие изъяли, а мужчина получил протокол и штраф.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн высказался об этом случае, заявив, что, хотя закон и был нарушен, желание пенсионера внести вклад в общее дело заслуживает понимания, особенно с учетом того, что продлевать разрешение на оружие нужно каждые пять лет.

Депутат также добавил, что он уже взаимодействует с Росгвардией, куда должен поступить полицейский протокол. Он предложил рассмотреть возможность прекращения дела в связи с его незначительностью и избежать наказания для пенсионера, учитывая его мотивы.

Кроме того, Хинштейн стал одним из авторов принятой Госдумой в июле инициативы по отправке конфискованного оружия на спецоперацию. В пояснительной записке говорилось, что вооружение «может быть повторно использовано государственными военизированными организациями при выполнении возложенных на них задач, что особенно актуально с учетом проведения специальной военной операции».

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Росгвардия Курганская область российские военные оружие
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