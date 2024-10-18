Ракова рассказала о запуске новых направлений дополнительного образования

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти предоставляют детям возможности для самовыражения и поиска своего призвания в различных сферах, для решения этой задачи в Москве действуют 130 тыс. кружков и секций, в том числе и по абсолютно новым направлениям, в которых в общей сложности занимаются около 1,4 млн школьников. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в изучении новых направлений и дисциплин детям помогают педагоги дополнительного образования, которых в системе московского образования 14,5 тыс. При этом правительство Москвы регулярно мониторит новые тренды на рынке труда и в соответствии с потребностями адаптирует программы под интересы ребят.

«В этом учебном году появились такие направления, как основы космической инженерии, нейросетевые технологии, корабельное дело, цирковое искусство и даже клубы путешественников, внутри которых дети изучают иностранные языки, преодолевают языковой барьер и формируют навыки межкультурного общения, — уточнила вице-мэр. — Каждый кружок — это не просто место для обучения, это настоящая лаборатория идей, где ребята могут показать свои таланты и стать частью мира науки и технологий».

Ракова отметила, что новые программы дополнительного образования разработаны по запросам юных москвичей и учитывают современные тренды рынка труда, что делает обучение актуальным и востребованным. В частности, участники кружка «Современные нейросетевые технологии», который открылся в Московском дворце пионеров, могут узнать об исследованиях в области развития искусственного интеллекта, нейросетевых методах анализа и современных разработках на языке программирования Python. А появившийся в этой же локации кружок «Основы космической инженерии и дистанционного зондирования Земли» познакомит школьников с современными достижениями при освоении космоса и востребованными профессиями в сфере космонавтики.

В центре детского творчества «Свиблово» юные москвичи смогут создать программируемого робота. А расширить свои знания в области географии, изучить корабельное дело, а также развить выносливость и координацию движений ребята смогут в кружках «Юный моряк» и «Юный морской пехотинец». Кроме того, участники посетят занятия по военно-патриотическому воспитанию и попробуют свои силы в морском многоборье.

В Доме детского творчества на Таганке ребят, мечтающих попробовать себя в цирковом искусстве, преподаватели мастерской Юрия Серебренникова научат жонглировать, познакомят с основами акробатики, а также помогут развить гибкость.

Желающие связать жизнь с медиаиндустрией смогут погрузиться в журналистику в центре дополнительного образования «Виктория». А в клубе путешественников «На Сумском» подготовили 108 занятий, в основе которых — виртуальные путешествия. С их помощью дети смогут выучить иностранный язык, преодолеть языковой барьер и освоить навыки межкультурного сотрудничества.