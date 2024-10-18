Минобороны сообщило о 36 групповых ударах по украинским объектам за неделю

Минобороны сообщило о 36 ударах по украинским объектам ВПК за неделю

Фото: Александр Река / ТАСС

Министерство обороны в сводке за неделю сообщило, что с 12 по 18 октября было нанесено 36 ударов по украинским объектам как высокоточным оружием, так и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Целями стали:

предприятия военно-промышленного комплекса Украины;

обеспечивавшие их работу объекты энергетики;

инфраструктура военных аэродромов;

цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов;

склады боеприпасов и военно-технического имущества;

пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В Минобороны не уточнили, где именно наносились удары. 16 октября в военном ведомстве рассказывали об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях.

Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.