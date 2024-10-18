Минобороны сообщило о 36 ударах по украинским объектам ВПК за неделю
Министерство обороны в сводке за неделю сообщило, что с 12 по 18 октября было нанесено 36 ударов по украинским объектам как высокоточным оружием, так и ударными беспилотными летательными аппаратами.
Целями стали:
- предприятия военно-промышленного комплекса Украины;
- обеспечивавшие их работу объекты энергетики;
- инфраструктура военных аэродромов;
- цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов;
- склады боеприпасов и военно-технического имущества;
- пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
В Минобороны не уточнили, где именно наносились удары. 16 октября в военном ведомстве рассказывали об ударе по бронетанковому заводу в Николаеве.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях.
Минобороны России неоднократно заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.
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