Ефимов сообщил о росте числа торгов по программе КРТ впятеро за два года
По итогам трех кварталов 2024 года девелоперы десяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве были определены по итогам аукциона. В прошлом году за аналогичный период состоялось восемь аукционов, а в январе—сентябре 2022-го — всего два, в пять раз меньше, чем сейчас. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Московская программа КРТ подразумевает редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых участков. На месте старой застройки появятся современные кварталы с недвижимостью различного назначения. Реорганизация проводится тремя способами: силами нынешних правообладателей участков или строений, либо городским оператором, либо же частным девелопером, определенным по итогам торгов.
Указанные десять проектов, которые с начала этого года прошли через аукцион, — это в сумме около 114 га городской земли, на которых будут построены 2,7 млн «квадратов» недвижимости. Более трети этого объема (1,1 млн кв. м) придется на жилье, остальное — общественная, деловая недвижимость, современные производства. По оценкам вице-мэра Ефимова, суммарно эти проекты потребуют свыше 0,5 трлн руб. инвестиций. Прибыль же городского бюджета после реализации проектов будет составлять 13,3 млрд руб. ежегодно.
Также в мэрии обращают внимание и на рост интереса к торгам за право комплексного развития территорий. Если два года назад в них участвовали в среднем две компании, то в этом году — уже в среднем пять, рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
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