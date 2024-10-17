Заммэра Багреева назвала ключевые факторы роста производительности труда

Мария Багреева на форуме «Производительность 360» (Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы)

Растущая экономика требует значительного роста рынка труда. На сегодняшний день только в Москве дефицит кадров составляет порядка 500 тыс. человек, поэтому в условиях сложившейся демографической ситуации и структурной перестройки экономики нехватка кадров может стать ключевым ограничением экономического роста. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарной сессии VI федерального форума «Производительность 360», который проходит на площадке технопарка «Сколково».

По ее словам, необходимо оперативно принимать эффективные решения, одним из которых сегодня является национальный проект «Производительность труда». По информации вице-мэра, к данному нацпроекту с начала 2022 года присоединились 419 московских компаний, из которых 263 завершили пилотный этап с высоким результатом: «Благодаря инструментам бережливых технологий производительность труда на предприятиях выросла в среднем на 40%, а совокупный экономический эффект составил порядка 9 млрд руб., — уточнила Багреева. — Сейчас многие компании продолжают распространять полученный опыт на другие направления работы и процессы».

Заммэра отметила, что участие предприятий в нацпроекте не требует дополнительных финансовых затрат от компаний, при этом высвобождаются ресурсы для дальнейшего развития. Эти ресурсы многие компании вкладывают в автоматизацию и цифровизацию производства и других бизнес-процессов, что позволяет им добиться дополнительного роста производительности труда.

Возвращаясь к вопросу нехватки кадров, Багреева сообщила, что для решения этой проблемы важно, чтобы с направлением по повышению производительности труда были синхронизированы иные национальные и федеральные проекты, направленные на доступность средств производства и разработку необходимых технологических решений.

«Ключевой задачей на 2025–2030 годы для новых национальных проектов является повышение доступности средств автоматизации для предприятий, а конкретно — для проекта по производительности труда: увеличение числа проектов по повышению производительности труда с внедрением цифровых решений», — подчеркнула вице-мэр.

Отметим, что о важности внедрения IT-решений в отстроенные производственные процессы в целях достижения максимального эффекта для производства в ходе выступления на пленарной сессии упомянул глава Минэкономразвития Максим Решетников.