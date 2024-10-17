Из дома врача в Ленобласти украли пистолет Макарова, патроны и валюту

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Неизвестные обокрали дом сотрудника больницы в Ленинградской области и вынесли имущество на 5 млн руб.

Об этом РБК сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«15 октября 2024 года в 16:50 в полицию Выборгского района города обратился 65-летний завхоз медучреждения с сообщением о том, что в его дом на улице Морской в поселке Цвелодубово проникли неизвестные и похитили имущество.

Общая сумма материального ущерба составила около 5 млн руб.», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса (кража).

«Фонтанка» со ссылкой на Агентство журналистских расследований (АЖУР) сообщила, что в полицию обратился 65-летний врач из поселка Цвелодубово.

По словам пострадавшего, из его дома украли деньги, наградные часы «Полет» и наградной пистолет Макарова с двумя полными обоймами. Более того, потерпевший недосчитался ювелирных украшений, ножа разведчика, штык-ножей от автомата Калашникова и еще некоторых вещей.

«Фонтанка» назвала потерпевшего военным врачом, но указывает, что сейчас тот работает заместителем главного врача одной из петербургских поликлиник.