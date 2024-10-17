Ракова поделилась опытом внедрения в Москве социальных цифровых сервисов

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Москва является лидером среди субъектов России по переводу услуг и сервисов в электронный вид. Столичные власти полностью перевели в цифру все социально значимые услуги, таким образом, ими можно пользоваться в любое время, а за последние годы количество электронных сервисов для москвичей выросло до 200. Об этом и многом другом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на сессии «Цифровая среда: про людей и для людей», которая состоялась в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 на площадке университета «Сириус».

В ходе дискуссии вице-мэр поделилась опытом создания цифровой экосистемы в социальной сфере столицы. При этом она подчеркнула, что цифровизация не является самоцелью для правительства Москвы, хоть она и стала глобальным мировым трендом. «Наша задача состоит в глубокой трансформации всех бизнес-процессов социальной сферы. Мы стремимся сделать их максимально эффективными, современными и открытыми, — уточнила Ракова. — Инновационные решения обретают истинное значение лишь тогда, когда гармонично вписываются в измененные бизнес-процессы и становятся понятными для горожан».

В качестве примеров заммэра привела телемедицинские сервисы, электронную запись к врачам. Кроме того, искусственный интеллект помогает рентгенологам столицы обнаружить возможные патологии и производит необходимые измерения. На данный момент с помощью этих технологий обработали уже более 13 млн лучевых исследований. Столичные власти планомерно переводят и всю систему стационарной помощи в цифровой формат.

При этом, по мнению Анастасии Раковой, в цифровых сервисах здравоохранения важно учитывать базовые вопросы, которые имеют практическое значение. В частности, речь идет о безопасности данных и полном доступе пациента к медицинской информации. «В московских стационарах больше нет бумажных карт у пациентов. Вместо этого у каждого на руке браслет, а вся информация хранится в цифровом виде, — подчеркнула вице-мэр. — Врачи и медицинский персонал используют планшеты, на которых доступны результаты анализов и другая необходимая информация. Работа всей медицинской системы кардинально меняется благодаря таким технологиям».

Кроме того, по словам Раковой, важное значение имеет цифровое равенство, согласно которому сервисы должны быть ориентированы на всех пользователей, независимо от их социального статуса, возраста или уровня цифровой грамотности. А при использовании этих сервисов необходимо сохранить контакт с пациентом, предоставляя ему больше времени для общения и взаимодействия со специалистами.

В заключение вице-мэр подчеркнула необходимость вовлечения в процесс цифровизации не только государственных структур, но и бизнеса, научных учреждений и общества. Важно, чтобы все стороны доверяли друг другу и активно взаимодействовали — это позволит создать эффективную экосистему для цифровых преобразований.